Артем Пивоваров заинтриговал романтическими отношениями и ответил на слухи о женитьбе

Украинский певец Артем Пивоваров почти ничего не рассказывает о личной жизни и вообще не делится ее подробностями.

На фоне этого в Сети появляется немало сплетен на эту тему. Более того, музыканта уже даже успели и женить. В интервью Рамине Эсхакзай Пивоваров объяснил, что воздерживается от комментариев о личной жизни, поскольку считает это интимной темой, которая должна касаться только ее. Кроме того, артист добавил, что в Сети все и без него расскажут.

"Я редко говорю о личной жизни, потому что я и так постоянно на публике, есть какие-то мнения, разнообразные трактовки, мне даже не нужно ничего делать. Я об этом не говорю, об этом говорят другие. Мне не нравится медийная стигматизация, что если ты медийная личность, должен обязательно рассказывать о своей жизни", — прокомментировал музыкант.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

Впрочем, Артем Пивоваров все же ответил, находится ли сейчас в романтических отношениях. Артист процитировал слова философа и заинтриговал, что "не забывает жить для кого-то одного".

"Я так же нуждаюсь во внимании, любви, сексуальном и физическом контакте. Я такой же, как и все. Мои предпочтения, институт семьи, отношения — это что-то личное, это что-то для меня. Один философ сказал: "Ты так часто пытаешься быть особенным, одним среди миллионов, но забываешь жить для кого-то одного". Я не забываю жить для кого-то одного", — заинтриговал артист.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

Отметим, о личной жизни Артема Пивоварова почти ничего не известно. Долгое время артист встречался Дашей Чередниченко, однако пара прекратила свои отношения.

Напомним, недавно стало известно, что 22-летняя внучка певицы Софии Ротару закрутила новый роман. Соня Евдокименко стала встречаться с американским миллиардером.

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