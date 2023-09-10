16-летний участник "Голоса країни-13" довел до слез Артема Пивоварова

Покорил тренеров "Голосу країни-13" своим эмоциональным выступлением 16-летний Владислав Пелых.

Сейчас молодой человек живет в Польше. Из Украины Владислав был вынужден уехать, ведь родной город Пологи оккупировали российские военные. В Польше музыканту было сложно адаптироваться, ведь у него не было возможности заниматься музыкой. Однако, как говорит Владислав, благодаря поддержке поляков он приспособился к новым условиям. Так что на "Голосі країни-13" своим выступлением Пелых хочет отблагодарить Польшу за помощь Украине.

Владислав Пелых / Фото: скриншот с видео

"Я из города Пологи Запорожской области. Мой город уже больше года оккупирован. Сейчас я нахожусь в городе Гданьск. Первое время было очень сложно восстановиться. Очень не хватало в этот период музыки. Я приехал с оккупации в Польшу без музыкальных инструментов. Благодаря поддержке поляков было гораздо легче адаптироваться. Я имею сейчас ответственность, потому что реализую свою мечту и имею возможность поблагодарить Польшу за помощь", — отметил Владислав.

Владислав Пелых / Фото: скриншот с видео

Участник проекта исполнил трек украинской певицы Jerry Heil и польского исполнителя Krystian Ochman – Bronia (Зброя). Тренеры были ошеломлены эмоциональным выступлением Владислава и все нажали красную кнопку. Особенно 16-летний парень растрогал Артема Пивоварова, который не смог сдержать слез и расплакался. Дело в том, что родной город тренера долгое время тоже находился в оккупации, а его родные не могли уехать.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

"Независимо от того, какой вы сделаете выбор, я хочу поблагодарить вас за смелость. За то, что вы представляете новую плеяду молодого поколения, сознательного поколения новой Украины. Ваша история мне очень болит. У меня тоже родители в оккупации были очень долго, мой дом продолжают бомбить каждый день. Мы сегодня здесь для того, чтобы нести нашу культуру, айдентику, корни, наследие в мир и говорить об Украине. Благодарю вас за то, что вы в свои 16 лет так смело, искренне и отважно говорите об Украине", – отметил Пивоваров.

Все тренеры развернули свои кресла к участнику. Сам Владислав выбрал команду тренера Юлии Саниной.

Смотрите "Голос країни-13" на телеканале "1+1 Украина" по воскресеньям в 21:00.

Читайте также: