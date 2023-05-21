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Артем Пивоваров заставил охранника бегать за ним по перилу балкона второго этажа на концерте

Артем Пивоваров заставил охранника бегать за ним по перилу балкона второго этажа на концерте

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
698
Время на прочтение
2 мин
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Артем Пивоваров заставил охранника бегать за ним по перилу балкона второго этажа на концерте

Артем Пивоваров на концерте в Хмельницком / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Артист повторил опасный трюк во время выступления в Хмельницком.

Украинский певец Артем Пивоваров продолжает гастролировать со всеукраинским туром и не перестает удивлять поведением на своих концертах.

Так, на днях артист выступил в городе Хмельницкий, где повторил свой трюк с беганием по перилу балкона второго этажа в зрительном зале. Но, наверное, на этот раз Пивоваров прислушался к мольбам фанатов обезопасить себя и быть осторожнее во время таких поступков.

На видео, которое исполнитель разместил в фотоблоге, он показал, как за ним следом по перилу бежал охранник. Мужчина следил, чтобы никто из фанаток не имел доступа к Пивоварову и случайно его не задел, пока артист демонстрирует невероятную грациозность.

Но некоторые из поклонников все же с критикой восприняли такое эмоциональное проявление кумира:

  • По-моему, это уже перебор. Скоро пойдет по головам людей
  • Очень хотелось на концерт. Но после таких видео желание исчезло. Это адекватное поведение?
  • У него адреналина аж перебор, а охраннику отвечай за него
  • Зачем подвергать людей опасности?

Напомним, что в феврале этого года на концерте в Польше Артем Пивоваров серьезно травмировал ногу. Долгое время она у него заживала. Впрочем, экстремального артиста это не остановило. Уже в апреле во время выступления в Черновцах Пивоваров с ногой в фиксаторе взобрался на балкон в зрительном зале, откуда свесил травмированную ногу.

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Дата публикации
Просмотры
698
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