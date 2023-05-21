Артем Пивоваров заставил охранника бегать за ним по перилу балкона второго этажа на концерте

Артист повторил опасный трюк во время выступления в Хмельницком.
Украинский певец Артем Пивоваров продолжает гастролировать со всеукраинским туром и не перестает удивлять поведением на своих концертах.
Так, на днях артист выступил в городе Хмельницкий, где повторил свой трюк с беганием по перилу балкона второго этажа в зрительном зале. Но, наверное, на этот раз Пивоваров прислушался к мольбам фанатов обезопасить себя и быть осторожнее во время таких поступков.
На видео, которое исполнитель разместил в фотоблоге, он показал, как за ним следом по перилу бежал охранник. Мужчина следил, чтобы никто из фанаток не имел доступа к Пивоварову и случайно его не задел, пока артист демонстрирует невероятную грациозность.
Но некоторые из поклонников все же с критикой восприняли такое эмоциональное проявление кумира:
- По-моему, это уже перебор. Скоро пойдет по головам людей
- Очень хотелось на концерт. Но после таких видео желание исчезло. Это адекватное поведение?
- У него адреналина аж перебор, а охраннику отвечай за него
- Зачем подвергать людей опасности?
Напомним, что в феврале этого года на концерте в Польше Артем Пивоваров серьезно травмировал ногу. Долгое время она у него заживала. Впрочем, экстремального артиста это не остановило. Уже в апреле во время выступления в Черновцах Пивоваров с ногой в фиксаторе взобрался на балкон в зрительном зале, откуда свесил травмированную ногу.
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