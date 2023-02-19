Артем Пивоваров жестко травмировался во время концерта в Польше — артисту вызвали скорую

Неприятность произошла с музыкантом во время выступления в Быдгоще.

Украинский певец Артем Пивоваров отправился в благотворительный тур по городам Европы. В настоящее время исполнитель находится в Польше, где с ним произошел несчастный случай.

Так, прямо посреди выступления в городе Быдгощ, Пивоваров жестко травмировал ногу. Музыканту сразу вызвали бригаду скорой, которая обработала травмированную конечность и наложила повязку.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Медсестра посоветовала Артему поберечься, не прыгать и не ступать на ногу. В свою очередь, Пивоваров, который обычно на сцене ведет себя довольно экспрессивно, продолжил выступление, сидя на стуле на сцене.

На странице в Instagram исполнитель поделился видео с инцидента. Как именно Артем травмировал ногу, он не рассказал, но судя по видео, причиной стало неосторожное движение на сцене.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Звездные друзья и поклонники поддержали Пивоварова и пожелали ему скорейшего выздоровления: "Не уверен, малый. Я после такого в гипсе ходил месяц", — поделился опытом шоумен Андрей Бедняков. "Быстрого восстановления", — пожелала alyona alyona. "Вывих, наверное, потому что кость опухла. Ай, непоседливый такой.. Выздоравливай!", "Береги себя, ты молодец, что вышел на сцену в таком состоянии".

Напомним, ранее Артем Пивоваров довольно эмоционально закрыл рот всем тем, кто говорит, что концерты давать не ко времени.

Читайте также: