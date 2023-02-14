Артем Пивоваров и Кристина Соловий представили сказочный саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

Певец Артем Пивоваров спел в дуэте с исполнительницей Кристиной Соловий саундтрек в самый дорогой украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня".

Премьера романтического трека "Мова вітру" состоялась 14 февраля. Вместе с песней исполнители представили зрелищный клип, в котором сами превратились в сказочных персонажей.

"Это эмоциональная композиция о любви, несмотря на разные обстоятельства и смертельную опасность. В ней говорится о чувствах двух сердец из разных миров. Она вдохновляет и дает надежду, что любовь и музыка победят любое зло. Поэтому ее выход был приурочен к 14 февраля", – рассказал о песне Пивоваров.

Над композицией Артем и Кристина работали вместе. Слова песни артисты писали каждый для своего куплета, а автором мелодии и аранжировки стал Пивоваров.

Также, как стало известно, этот саундтрек был записан на английском языке специально для иностранной версии мультфильма, которую покажут за границей.

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