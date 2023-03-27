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Артема Пивоварова раскритиковали за песни на стихи известных поэтов: певец ответил

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
432
Время на прочтение
1 мин
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Артема Пивоварова раскритиковали за песни на стихи известных поэтов: певец ответил

Артем Пивоваров

Артист пошутил над ситуацией.

Украинского певца Артема Пивоварова подвергли критике в Сети из-за его музыкального проекта "Твої вірші. Мої ноти".

Негативный комментарием исполнитель поделился в сторис в Instagram. Пользователи обвинили Пивоварова в том, что он использует чужое творчество для экономии времени на написание песни и подобные треки никак не обогащают украинскую культуру.

Исполнителю подобные обвинения в его сторону показались смешными. Комментарии с критикой певец назвал рубрикой "Вам виднее".

"Ой ну погнали-погнали. Я знаю, это вам понравится. Друзья, ну просто экономлю время. Занимаюсь такое вот, понемногу", — иронизировал Пивоваров.

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarovmusic
Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Напомним, что Артем Пивоваров вместе с украинскими исполнителями записал альбом под названием "Твої вірші. Мої ноти", в котором он создает современные песни по мотивам известных стихов украинских поэтов.

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