Артема Пивоварова захейтили из-за позорного поведения в оперном в Черновцах: "Это уже зашквар"

Украинский певец Артем Пивоваров славится своими эмоциональными выступлениями вживую.

На концертах исполнитель активно общается с публикой, иногда демонстрирует идеальную физическую подготовку. Вот и недавний концерт в Черновцах не стал исключением. На этот раз Пивоваров продемонстрировал чудеса эквилибристики.

Прямо посреди выступления артист взобрался на балкон в зрительном зале, где повесив травмированную несколько месяцев назад на концерте ногу через перило балкона, продолжил петь с фанами.

Видео этого перформанса появилось на фан-странице Пивоварова в Instagram. Но далеко не все поклонники разделили восторг от физической подготовки кумира. Многие осудили артиста из-за неуважения к оперному театру в Черновцах, где проходил этот концерт:

"Вы хоть представляете, сколько сил и мастерства, средств пошло на создание и реставрации украшения оперного? Что вы пропагандируете тем детям, которые вас слушают", "Убил хождением по материалу оперного. Такое неуважение", "реально немного зашквар…", "Очень хороший певец, хороший голос, хорошие песни... но это уж слишком", — пишут одни.

Но были и те, кто вступился за певца: "Когда ты в пылу, большой выброс адреналина провоцирует еще и не на такие поступки. Далеко не каждый поймет, о чем я. Это все равно что говорить, что Дэн Рейнольдс подает плохой пример и выступает без штанов".

Напомним, ранее Артем Пивоваров ответил на критику своих песен, которые он создал на стихи известных поэтов.

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