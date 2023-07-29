Артемий Сурин показал жену-красавицу и рассказал о ее реакции на его "казнь" в Иране

Украинский бизнесмен и блогер Артемий Сурин похвастался красавицей- женой Мариной и показал фото, как она встречала его из кругосветного путешествия. Также ведущий поделился, как жена отреагировала на историю, когда его едва не казнили в Иране.

Четыре года назад Сурин вернулся из путешествия, в котором провел 280 дней. Теперь о своих приключениях блогер расскажет в программе "Велике коло", выходящей на канале "1+1 Украина".

Как признался Артемий, жена в течение всего того времени его поддерживала и ждала дома:

"4 года назад я вернулся домой. Завершил кругосветное путешествие. Живым, хотя в Иране это стало вопросом, но после всего – совсем другим. В нашей семье этот день стал праздником. Мы стали крепче. Любовь. Поддержка. Ценность. Благодарность. Вера", – написал Сурин.

Артемий Сурин с женой / Фото: instagram.com/artemy_surin

Артемий Сурин с женой / Фото: instagram.com/artemy_surin

Артемий Сурин с женой / Фото: instagram.com/artemy_surin

Он также поделился трогательными фотографиями, где жена после длительной разлуки крепко его обнимает. Марина встречала любимого с сине-желтыми шариками и флагом Украины:

"Спасибо моя любимая за твою поддержку сердцем весь тот год. Ради тебя я шел домой, в наш дом. Спасибо всем, кто поддерживал тогда в эти сумасшедшие 280 дней. Я очень благодарен всем и всему. Фото в первые секунды на украинской земле после пересечения всех континентов земного шара. Любимая Маруся. Порт Черноморск, Одесса", – рассказал Сурин.

Артемий Сурин с женой / Фото: instagram.com/artemy_surin

Артемий Сурин с женой / Фото: instagram.com/artemy_surin

Напомним, ранее Артемий Сурин рассказал о страшной истории, которая произошла с ним во время кругосветного путешествия. Когда блогер оказался в Иране, его забрала полиция, обвинив в шпионаже. Ведущего приговорили к смертной казни. Он только чудом смог оттуда выбраться.

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