Артему Пивоварову прямо на сцене фаны развязали шнурки: артист отреагировал очень гневно

Украинский певец, автор музыкального проекта "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время одного из недавних концертов.

Так, просто во время выступления, поклонницы, чтобы привлечь внимание кумира, умудрились развязать ему шнурки на кроссовках. Артем, к счастью, заметил это вовремя. И когда он присел завязать шнурки, фанатки бросились к нему за автографом.

Воспитанный артист дал автограф девушкам, однако за такой неосторожный поступок отругал:

"Вот что. Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро. Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", — сказал разъяренный Артем.

Подписчики страницы Пивоварова поддержали артиста и отметили, что зрительницы вели себя очень опрометчиво: "Личные границы, уважение к артисту, — нет, не слышали", "Это маразм на всю голову! Неуважение! Вот эти ощупывания, шнуровки развязывать, еще какую-то фигню творить", "это вообще ненормально. Как можно так себя вести. Позор. Ужас. Еще и смеются себе... Где культура?".

Отметим, что не только Артему Пивоварову так не везет с неадекватными поклонниками. Так вот во время концерта британского исполнителя Гарри Стайлса фанат на сцену бросил круглые маленькие конфеты, одна из них попала прямо в глаз певцу.

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