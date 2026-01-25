Артист балета на фоне аннулирования бронирования оправдался после скандального участия в "Лебедином озере"

Сергей Кривоконь и Наталья Мацак

Заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь отреагировал на скандал вокруг своего появления в балете «Лебединое озеро» из российского наследия вместе с женой Натальей Мацак.

О своих мотивах и контексте выступления танцовщик рассказал в Instagram. По словам артиста балета, после начала полномасштабного вторжения РФ ведущие европейские сцены активно отказывались от сотрудничества с российскими артистами и одновременно приглашали украинских исполнителей. Украинская сторона предлагала собственные постановки, отказываясь от любых проявлений культуры государства-агрессора. Однако из-за ограниченных ресурсов и финансовых возможностей не все проекты удалось представить на международной арене.

«Мы стояли на своем — принципиально и непоколебимо: никакого намека на культуру агрессора. Мы предлагали собственные постановки, получили „хорошо“, но сразу после классики. Будем честными: финансов на собственные постановки никто так легко не раздает, и много собственных наработок миру предложить Украина не смогла. Поэтому вот, что имеем за четыре года: россияне возвращаются на европейские сцены. Потому что некоторые достижения прошлого уже давно превратились в классику мировой сцены, например, традиционный рождественский репертуар», — пояснил Кривоконь.

Пост Сергея Кривоконя и Натальи Мацак

Танцовщик уточнил, что его участие в европейском рождественском проекте было согласовано еще до того, как стало известно о наличии в программе фрагмента из «Лебединого озера» в европейской аранжировке. Но все равно извинился перед теми, кого это задело на фоне войны. И к тому же опроверг информацию о якобы сотрудничестве с россиянами.

«Мы не знаем, откуда возникла информация о российских хореографах или режиссерах, однако никто из страны-агрессора не был приобщен к балету, в котором мы участвовали. Мы хотим извиниться у всех, кто болезненно воспринял исполнение этого балета», — добавил артист.

Пост Сергея Кривоконя и Натальи Мацак

Сергей также напомнил, что в 1991 году «Лебединое озеро» «стало символом падения советской империи», поэтому классические произведения имеют историческое и культурное значение. И добавил, что украинские артисты должны использовать нынешнюю возможность для закрепления на мировых сценах, создавая и демонстрируя собственный продукт.

«Возможно, именно этот балет должен был бы звучать чаще, как напоминание о конце каждой империи зла. Мировую классику никто не отменит. Но мы имеем уникальный шанс заступить россиян на сценах и в сообществах, из которых напрямую можно влиять на настроения людей. Культура отмены не заменит балета. Наши внутренние распри открывают двери россиянам на мировую сцену», — подытожил Кривоконь.

Реакция Нацоперы на скандал Сергея Кривоконя и его жены Натальи Мацак

В то же время в Национальной опере сообщили, что бронирование Сергея Кривоконя было отменено. В театре отметили, что об участии солистов в «Лебедином озере» узнали из соцсетей, а после начала войны коллектив принял решение убрать из репертуара произведения российских композиторов, среди которых и «Лебединое озеро».

Однако артисты находились в отпуске за свой счет и присоединились к труппе United European Ballet для европейского тура, где приняли участие в «Лебедином озере». По возвращении в театр планируют служебное расследование.