Артист-путинист Галустян поплатился за поддержку войны в Украине

Российский актер Михаил Галустян, который является ярым поклонником захватнической политики путина, поплатился за поддержку войны в Украине и пропагандистскую деятельность.

Европейский Союз 24 февраля ввел санкции против скандального юмориста, о чем говорится на сайте EUR-Lex. Теперь артисту-путинисту запрещен въезд на территорию ЕС. Более того, Галустян даже транзитом не сможет проезжать через страны, которые входят в состав Евросоюза. Все активы скандального комика на территории ЕС будут заморожены, а европейским компаниям запрещено сотрудничать с ним.

Санкции против Михаила Галустяна ввести из-за его пропутинской позиции. Еще до полномасштабной войны скандальный юморист поддерживал захватническую политику путина, незаконно ездил в аннексированный Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях, за что в 2019 году оказался в базе сайта "Миротворец". Кроме того, он неоднократно агитировал голосовать на выборах в РФ за кремлевского диктатора. Более того, скандальный артист еще и сотрудничает с минобороны России и входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия".

Михаил Галустян

Когда оккупанты вторглись на территорию Украины, взглядов Галустян не изменил. Актер наоборот начал еще больше использовать свою популярность для распространения пропаганды и продвижения нарративов кремля. Также скандальный юморист принимал участие в мероприятиях, направленных на сбор средств для оккупантов. Поэтому, учитывая это все, ЕС ввел против Галустяна санкции. Кстати, Украина еще 6 января 2023 года внесла скандального комика в санкционный список, а через месяц того же года это сделала и Канада.

Напомним, недавно путинист Никита Джигурда поплатился за поддержку войны в Украине. Скандального шоумена, который является уроженцем Киева, внесли в список лиц, который представляет угрозу национальной безопасности.

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