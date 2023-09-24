Артистка оркестра ВСУ дерзко исполнила хит Русланы и заставила тренеров "Голосу" аплодировать стоя

В последнем эпизоде "слепых прослушиваний" покоряла тренеров своим пением 28-летняя Светлана Чередниченко из Киева.

Девушка является артисткой образцово-показательного оркестра ВСУ. Светлана играет на баяне, а также поет. Она ездит на фронт к военным и вместе с оркестром поднимает защитникам боевой дух.

"Концерты – это всегда большой всплеск энергии, а точнее синергии между военными и артистами. Мы пытаемся сделать для них атмосферу неповторимого и немного разрядить, чтобы они забыли хоть на минутку, что происходит, и просто отдохнули", — поделилась Светлана.

Светлана Чередниченко / Фото: скриншот с видео

На "Голос країни" артистка пришла показать миру, как звучит Украина. Светлана на сцене дерзко исполнила хит Русланы "Знаю я" и развернула почти с первой секунды всех тренеров. Более того, звездные наставники аплодировали Чередниченко стоя, а особенно когда узнали, что она артистка оркестра ВСУ.

Иван Клименко, Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

После выступления Светланы тренеры начали сразу бороться за участницу и хвалить ее мощное выступление на сцене "Голосу країни".

"Какая прекрасная артистка, какая артистическая, какая талантливая, какая песня интересная подобранная", — прокомментировала Юлия Санина.

Светлана Чередниченко / Фото: скриншот с видео

Светлана выслушала всех тренеров и пошла в команду Юлии Саниной. Хотя Надя Дорофеева призналась, что считала, что участница выберет своим тренером Артема Пивоварова.

Смотрите "Голос країни" на канале "1+1 Украина" по воскресеньям в 21:00.

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