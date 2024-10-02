Артистку из Украины дисквалифицировали с фестиваля в Италии из-за известного россиянина-путиниста

Украинская цирковая артистка Анна Петренко в этом году приняла участие в фестивале International Salieri Circus Award, однако мероприятие не прошло без неприятных инцидентов.

Дело в том, что впервые за время существования события судейское кресло занял россиянин, который к тому же яро поддерживает захватническую политику путина и войну в Украине. Речь идет о сыне советского актера Юрии Никулине – Максиме Никулине.

Максим Никулин / Фото: instagram.com/annadellart

Мужчина работает директором Московского государственного цирка. Под его руководством оккупантам и их семьям выдают льготы. Артисты цирка дают захватчикам концерты. Кроме того Максим Никулин открыто поддерживает войну в Украине, за что в январе 2023 года оказался в санкционном списке.

Максим Никулин вероятно среди окупантов / Фото: instagram.com/annadellart

Впрочем, организаторам фестиваля International Salieri Circus Award это не помешало посадить его в судейское кресло. Анна Петренко не собиралась с этим мириться и выступила с протестом. Украинка вышла на сцену, завернувшись во флаг Украины, а вместо номера стала показывать присутствующим плакаты, в которых говорилось, что Никулин поддерживает захватническую войну.

Анна Петренко выступила с протестом против Никулина / Фото: instagram.com/annadellart

"Когда я ехала на фестиваль, я не знала, что впервые с момента основания фестиваля в состав жюри будет приглашен представитель страны-агрессора россии. Через свое выступление я выражаю свое недовольство и называю это решение организаторов попыткой реабилитации имиджа россии, агрессора в войне против Украины ", – прокомментировала артиста.

Организаторы конкурса отреагировали на протест украинки. В частности, руководитель фестиваля Антонио Джарола заявил, что фестиваль – это место, где объединяется культура. Он возмущен поступком Петренко, ведь она могла бы просто отказаться от выступления и не устраивать публичные акции. К слову, после протеста украинку дисквалифицировали.

Анна Петренко раздала плакаты с информацией о том, что Максим Никулин поддерживает войну / Фото: instagram.com/annadellart

Что касается присутствия среди членов жюри россиянина-путиниста, то Джарола лишь коротко отрезал, что Никулин "не принимал никакой политической позиции и вообще живет в Париже", пишет Corriere del Veneto. Более того, по его словам, якобы в состав судей приглашали украинцев, но те отказались.

"Что касается нашего фестиваля, то поступило 630 заявок со всего мира, среди которых мы выбрали только 22 из 20 стран: от Японии до Таиланда, от Мексики до Канады, а также от Украины, Беларуси и России. У нас в афише одиннадцать украинцев и трое россиян, чтобы повторить концепцию мероприятия как символа сосуществования и единения, по цирковой традиции. А по поводу присутствия судьи, я могу признать, что перед тем, как его пригласить, я просил еще двух известных деятелей циркового сектора из Украины, которые, однако, отказались", – прокомментировал руководитель фестиваля.

Напомним, между тем на фестивале Burning Man в этом году поддержали Украину. Украинская команда привезла в Неваду инсталляцию, созданную из артефактов войны. Кроме того, там включали сигнал воздушной тревоги, когда Украине угрожал вражеский обстрел.

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