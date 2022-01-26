Артур Логай чувственно поздравил жену с годовщиной брака: "Терпит меня"

Влюбленные пять лет назад поженились.
В семье победителя шоу "Танцы со звездами" Артура Логая сегодня, 26 января, праздник.
Ровно пять лет назад он официально женился на своей жене, Евгении. Конечно, актер рано утром поздравил любимую с их праздником.
"Если ты проснешься и зайдешь в Instagram, то выйди из комнаты", – обратился к Евгении муж.
Когда жена Артура вышла из комнаты, то ее ждал нежный букет розовых тюльпанов.
Позже они вместе сходили в ресторан, где устроили романтический ужин и пили игристые напитки.
"Терпит меня, не иначе", — пошутил Логай.
Кстати, актер также посвятил любимой трогательное стихотворение, в котором отметил, что безгранично любит Евгению.
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