Артур Логай довел до слез щемящим видео, где показал всю свою семью

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай создал видео со всей семьей и рассказал, как война разлучила родных.

Артур Логай, известный украинский актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" и победитель "Танцев со звездами", на своей странице в Instagram поделился видео со своими родными, в котором рассказал, как война разбрасывала его семью по всему миру.

"С нами мама Жени, которая покинула свой любимый Харьков. Мой старший сын Герман с его мамой сейчас в Турции. Мои бабушка с дедушкой – в Запорожье. Мой папа с другой бабушкой, к сожалению, на оккупированной территории. Моя мама с ее мужем – вообще на другом континенте", – рассказал актер.

Артур Логай вместе со своей женой создали украинский бренд "Спадщина" и запустились с футболками с уникальным орнаментом:

"Мы с Женей захотели создать символ, который объединяет нашу семью сквозь пространство и время. И даже сквозь поколение. Так родилось Дерево Жизни Украины. Наше общее Дерево Семьи", – рассказал актер.

Сейчас очень важно поддерживать боевой дух и оптимизм, поэтому сериал с актером Артуром Логаем "Моя улюблена Страшко" в эфире ТЕТ станет островком покоя и лучшим способом провести время – с 26 сентября с понедельника по четверг в 19:00.

Зрители проживут сложности и радости вместе с застенчивой Настей, которая своей настойчивостью и верой в себя будет прокладывать путь к желаемой жизни, в сериале "Моя улюблена Страшко" на телеканале ТЕТ.

Напомним, что телеканалы ТЕТ и 1+1 объединяют программные силы: теперь зрители смогут смотреть самые большие шоу страны и любимые сериалы на одной площадке.

Вспомните культовую историю и любимых героев – смотрите сериал "Моя улюблена Страшко" с 26 сентября с понедельника по четверг в 19:00.

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