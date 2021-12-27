Артур Логай очаровал семейной идиллией с женой и маленьким сыном

Семья устроила новогодний фотосет.

Победитель шоу "Танцы со звездами" Артур Логай устроил новогоднюю фотосессию с женой и сыном.

Избранница звезды сериала "Моя улюблена Страшко" Евгения опубликовала в своем Instagram кадр, где показала их семейную идиллию. На фото Логай держит на руках смеющегося двухлетнего Льва в то время, как мама целует его в щечку. Они позировали в уютных костюмах на фоне украшенной елки.

Артур Логай с женой и сыном / instagram.com/simple_curly

Как сообщила Женя, семья улетела на Новый год за границу. Со своей стороны, фолловеры порадовали их комплиментами: "Вы невероятная семья", "Какие красивые", "Такие милые".

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