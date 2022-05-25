Артур Логай показал красавицу-жену и поздравил ее с годовщиной свадьбы: "Мы достаточно пережили"

Артур Логай показал красавицу-жену и поздравил ее с годовщиной свадьбы: "Мы достаточно пережили"

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Артур Логай рассказал о празднике в его семье.

Артур вместе с супругой Евгенией отпраздновали годовщину брака. Пара жената уже четыре года.

Об этом Логай рассказал на странице в Instagram. Он запостил милую фотографию, на которой изображен вместе с возлюбленной. Артист отметил, что они уже многое успели пережить вместе:

"Мы достаточно пережили за эти четыре года в браке. И я счастлив, что именно ты рядом со мной во все моменты моей жизни. За четыре года ты видела меня в отчаянии и на подъеме, ленивого и грустного, веселого и активного. И я много чего видел, и потому мы вместе, чтобы больше никто об этом не знал", – написал Артур.

Фото: instagram.com/logai.arthur

Актер выразил надежду, что их первую круглую дату – пятилетие брака – они отпразднуют в мирной и цветущей Украине:

"Верю, что нашу первую круглую годовщину в следующем году мы будем праздновать в мирной, свободной Украине и вся семья, все близкие люди будут рядом. Спасибо тебе, любимая. С годовщиной", — поздравил Логай.

Читайте также: