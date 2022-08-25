Артур Логай показал своего внебрачного сына и записал к нему трогательное до слез видео

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай записал трогательное видео, адресованное своему старшему сыну Герману.

Как признался Логай, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину маленький Герман вместе с мамой уехал из Украины. Артист не видел сына уже полгода:

"Полгода мы не виделись. Полгода не обнимались, ты не показывал свои приемы. Полгода вы не виделись с младшим братом, не смеялись вместе, не играли, не ссорились из-за игрушек. Я не знаю, когда мы сможем быть вместе. Поэтому сейчас хочу, чтобы здесь тебе хранился такой дневник твоих особых моментов и моментов для тебя", — сказал Артур.

Так что артист специально для старшего сына начал записывать видеодневник, который он сможет увидеть лично: "Возможно, ты увидишь это сразу, возможно, когда подрастешь. Но хочу, чтобы в эти моменты ты улыбался и чувствовал себя рядом с нами", — отметил звездный отец.

Поклонники Логая признались, что его видео к сыну очень их растрогало: "Я за Интернет плачу не для того, чтобы плакать", "растрогал до слез. Лучший папа. Оставайся таким навсегда", "Артур! Реву! Ты крут!".

Отметим, что Герман - сын Артура Логая от отношений с женщиной по имени Оксана. Они познакомились, когда Оксана была руководителем проекта "Х-фактор", а Артур – участником. Пара была вместе полтора года, у них родился сын. Через полгода после появления на свет первенца, Артур и Оксана разошлись. В мае 2018-го Логай женился на коллеге по сериалити "Киев днем и ночью" Евгении. У супругов родился сын Лев.

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