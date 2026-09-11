Артур Логай после несчастного инцидента с оторванным пальцем сменил амплуа: чем теперь занимается актер

Артур Логай

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Украинский актер Артур Логай, которому в результате несчастного инцидента оторвало палец, сменил амплуа.

Теперь артист не только играет в театре и кино, но и поет. Более того, знаменитость презентует уже свой второй трек, который название «Скільки». Премьера песни состоялась накануне его 33-летия — возраста, часто воспринимаемого как символический жизненный рубеж. «Скільки» — особенная для Артура композиция, ведь именно ее он написал год назад, после несчастного случая, в результате которого потерял палец.

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«31 июля 2025 года, после операции, я приехал домой и до глубокой ночи писал. Когда я падал, было понимание, что происходит нечто неотвратимое. И песня возникла именно из этих мыслей о неотвратимости. Мы ведь не знаем, сколько у нас осталось шансов воплотить мечту или что-то изменить в собственной жизни», — рассказывает Артур.

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Артур Логай

По его словам, тогда он окончательно решил, что больше не хочет откладывать свое желание заниматься музыкой.

«Я всегда себя останавливал: "еще не готов", "а если кому-то не понравится", "надо еще позаниматься". Я прогнозировал, какой может быть оценка других людей, и потому останавливался. В конце концов понял, что больше всего меня ограничивал я сам», — признается артист.

Несчастный случай стал для Логая своеобразным знаком — пробовать, действовать и не ждать идеального момента. Именно эту мысль он заложил в основу «Скільки». Ибо безопасные пути не ведут к мечтам. Трек стал своеобразным обращением Артура к себе и каждому, кто хотя бы раз откладывал важное на потом из-за страха, сомнений или стремления быть идеальным.

К работе над треком присоединился Aniel Arin — музыкальный продюсер и электронный артист, известный сотрудничеством со многими украинскими исполнителями, в частности Джамалой. Особой композицию «Скільки» делает и бэк-вокал. Свои партии для песни записали участница прошлогоднего нацотбора на «Евровидение» Krylata, а также профессиональная вокалистка Яна Дроботюк, мама Артура и его дядя, музыкант Василий Логай.

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Для актера выход «Скільки» в канун 33-летия — не просто премьера нового трека, а символическая точка отсчета нового этапа в творчестве.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер представила новую песню. Своей композицией артистка обратилась к бывшему, который снова ей пишет.

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