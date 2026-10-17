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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Артур Логай признался, как инцидент с потерей пальца повлиял на карьеру: отказывают ли ему в ролях

В прошлом году с Артуром Логаем произошел трагический инцидент. В результате серьезной травмы артист потерял палец.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Артур Логай

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Украинский актер Артур Логай честно признался, как трагический инцидент с потерей пальца повлиял на его карьеру.

В прошлом году артист получил серьезную травму. В результате он потерял палец. На проекте «Наодинці з Гламуром» Артур Логай честно признался, что это было больно как физически, так и морально. Конечно, его беспокоило, как потеря пальца будет влиять на личную и профессиональную жизнь. Тем не менее, актер отметил, что просто принял ситуацию. Кроме того, по его словам, на фоне ужасных реалий, в которых приходится жить из-за войны, это не кажется чем-то страшным.

«Мне кажется, что из-за того, в какое время мы живем и в каких обстоятельствах, это на фоне этого всего казалось таким пустяком. Конечно, это больно как физически, так и морально, начинаешь что-то придумывать, какие-то негативные сценарии, как будет развиваться дальше карьера и жизнь. Но в любых ситуациях, по крайней мере, до сегодняшнего дня, которые бы ни были у меня, единственным правилом, которым я пытаюсь руководствоваться, что это надо двигаться», — признался артист Анне Севастьяновой.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Также Артур Логай ответил, отказывали ли ему в ролях из-за травмы. Конечно, продюсеры не говорят о точной причине отказа. Однако, по словам актера, его утверждают на роли. Сразу после травмы артист должен был начинать сниматься в новых проектах. Артур Логай волновался, что его могут уволить. Однако с артистом, несмотря на травму, продолжили сотрудничество.

«Я не знаю, они же не говорят: „Ой, у тебя нет пальца, мы тебя не возьмем“. Наоборот, сейчас я участвую в съемках сериала, никто не спросил и не сделал никакого акцента, к тому же персонаж… Не скажу, что у него могла бы быть такая травма по каким-то сценарным особенностям. У меня было два проекта утвержденных. Я действительно переживал, что может отменится сотрудничество. Я сказал, что так произошло, а мне ответили, что окей, будем так двигаться», — заверил артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

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