Артур Логай рассказал об отце и бабушке, которые оказались в оккупации

Украинский актер Артур Логай рассказал, как на его семью повлияла война, которую в Украине враждебно развязала Россия.

Звезда сериалов "Моя улюблена Страшко", "Дім Бобринських" и победитель "Танцев со звездами" Артур Логай в начале полномасштабной войны находился с семьей в Киеве.

Знаменитость занимался волонтерством и пытался как-то помочь. Впрочем, когда ситуация становилась все более опасной, актер вывез свою семью на запад Украины.

Когда Артур с женой обосновался, они уговорили приехать к ним маму Евгении из-под Харькова. Также они забрали с собой подругу с маленьким ребенком, которые жили под Черниговом.

Артур Логай с женой / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Женя уговаривала свою маму уехать из-под Харькова. Мы ее уговорили, забрали ее. Она приехала к нам. Затем забрали нашу подругу из-под Чернигова. Она с ребенком с маленьким", — рассказал Артур в программе ЖВЛ.

Тем временем бабушка и отец актера оказались в оккупации. Из своего дома, расположенного в Запорожской области, родные Артура не хотели эвакуироваться. В общем, папа, который помогал людям выехать на подконтрольную Украине территорию, все же приехал к сыну. Сейчас бабушка Логая находится в оккупации, однако согласилась на эвакуацию.

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"Осталась там только бабушка, она не хотела (ред. – уезжать). Но уже сейчас вроде бы хочет уехать. Папа первое время там возил сам людей. Вывозил, чтобы можно было потом им выбраться на нашу территорию. Сам впоследствии он уехал", — отметил Артур.

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