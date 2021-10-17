Артур Логай растрогал романтической историей любви со своей женой

Супруги вместе 5 лет.

В седьмом прямом эфире шоу "Танцы со звездами" участник проекта, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вспомнил, как он познакомился со своей женой.

Так, актер и его возлюбленная Женя впервые встретились в киношколе, где вместе учились.

"Мне казалось, что мы из разных миров. Она будто из какого-то королевства принцесс, а я — Вася с улицы. Мы ехали в такси к ее дому, очень хотелось ее поцеловать. Смотрю и спрашиваю: "Можно, я не буду у тебя влюбляться?" - вспомнил Логай.

Артур Логай с женой и сыном / instagram.com/logai.arthur

Тогда Женя ответила, что можно, и так началась их история любви. Супруги вместе уже 5 лет и воспитывают 2,5-летнего сына. Свою любимую Логай называет своей силой и вдохновением. Со своей стороны, Евгения заявила, что обожает звездного мужа и считает, что его потенциал создан для этого проекта.

Интересно, что во время эфира Артур вместе с партнершей станцевал румб под песню "Такси", которую вживую исполнили KALUSH и Кристина Соловий.

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