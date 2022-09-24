Артур Логай снял забавное видео с инструкцией для "хороших русских": "Иди, мобилизуйся, и пакет не забудь"

Звезда сериалов "Моя улюблена Страшко", "Дом Бобринских" и победитель "Танцев со звездами" Артур Логай решил поднимать настроение украинцам и начал записывать короткие забавные ролики.

В одном из последних видео Логай стебет "хорошего русского", который настолько восхищается смелостью украинцев, что хочет тоже так же. Интересно, что в ролике Артур одновременно играет и хорошего русского и украинца.

Итак, когда "хороший русский" спрашивает, как стать смелым, украинец советует выйти на митинг и отстаивать свои права. Впрочем, для россиянина это необъяснимая информация. Тогда украинец советует взять коктейль Молотова, на что русский сразу говорит: "А жахнуть для храбрости, это мы можем! Ну-ну!".

В конце концов украинец просто советует русскому пойти мобилизоваться и не забыть пакет. На что россиянин говорит: "А зачем?" И украинец ему кратко объясняет: "Станешь настоящим хорошим русским".

Еще одно забавное видео от Логая на тему, что такое частичная мобилизация в России

Напомним, ранее актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий снял забавную пародию на Шойгу, который комментирует частичную мобилизацию в РФ: "Нас всех ждет полная "мобилизадница".

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