Артур Логай высказался о ревности в браке после съемок в пикантных сценах: "Кризис был"

Украинский актер Артур Логай рассказал о подробностях личной жизни.

В частности, знаменитость припомнил, как во время брака с Евгенией у них были непростые времена. Как признается Логай, кризисы их прошли, но каждый раз при возвращении недоразумений выход они ищут в разговорах.

"Кризис был. Особенно после первого, третьего года (брака – прим. ред.). А пятый, кажется, мы застали в великую войну. Однако сейчас радует тот факт, что у нас все слава Богу. Ссорились из-за наших личных вещей и всегда причиной становится недоразумение. Чтобы его побороть, нужно говорить. Это наше правило", - рассказал актер в комментарии "Люкс ФМ".

Артур Логай с женой / Фото: instagram.com/logai.arthur

Также Артур высказался о ревности в семье на фоне его съемок в пикантных сценах кино. Актер сразу стал отрицать это и объяснил, что на экране зритель видит только игру. И Евгения понимает, что это просто работа.

"Это работа, вы что! Если бы каждый раз на съемочной площадке возникали вспышки и безудержность, то что бы тогда было?" – подчеркнул артист.

В то же время Логай признался, что пока не планирует пополнение в семье с возлюбленной: "Мы решили, что на сегодняшний день нам достаточно одного ребенка".

Напомним, недавно стало известно о проблемах в браке ведущего Дмитрия Комарова с его супругой Александрой Кучеренко. Друзья пары прокомментировали их документы о разводе из суда.

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