Ассия Ахат празднует день рождения: как скрипачку поздравили звезды

Артисты записали видеообращение.

Сегодня, 3 июня, свой день рождения празднует знаменитая певица и скрипачка, заслуженная артистка Украины, Ассия Ахат.

Музыкой Ассия начала заниматься с 5 лет. Получив высшее музыкальное образование, стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии и других европейских странах, исполняя сложную классическую скрипичную музыку.

viva.ua

Ассия Ахат была приглашена в концертный коллектив легендарного джазового трубача Криса Ботти. Играла с Куртом Эллингом, Эриком Серрой. Брала уроки вокала у Сета Ригса. И первый же сингл If Only Tonight попал на первые места в чарты американского Billboard. А альбом All In был представлен в 8 номинациях "Грэмми" в 2018 году.

instagram.com/ahhattassia

В 2020-м Ассия выпустила инструментальный альбом A Date at the Movies, который в условиях пандемии записывался сразу на двух континентах — в Киеве и Лос-Анджелесе.

Недавно артистка призналась, что подписала контракт с многократным лауреатом "Грэмми", продюсером Полом Авгериносом для записи нового альбома. Альбом в стиле New Age обещает стать революционным в творчестве Ахат. В работе над ним также примет участие четырехкратный номинант на премию "Грэмми" Дэвид Аркенстон.

viva.ua

Из-за пандемии коронавируса отпраздновать 56-летие в большой компании друзей Ассии Ахат не удастся. Но они сделали сюрприз и записали ей видеопоздравление.

Ирина Билык

"Милая подружка Асичка, я хочу тебе пожелать того, чего бы я пожелала своим родным, а ты моя сестра, и я считаю, что такой дружбы, как у нас, не бывает. Такую дружбу, как у нас, не теряют. Я хочу, чтобы ты никогда не волновалась. чтобы твой любимый всегда был веселый, здоровый, баловал тебя. А ты, конечно, была самой счастливой мамой и женой. Я тебя очень-очень ценю, уважаю и люблю", — поздравила певица.

Виталий Козловский

"Дорогая моя Асичка, я тебя поздравляю с днем рождения и от чистого сердца желаю гармонии с этой жизнью, чтобы ты чувствовала наполненность, любовь, чтобы ты любила и писались классные песни. Чтобы люди с тобой рядом всегда были надежные и верные друзья, которые всегда поддержат и будут любить, несмотря на все обстоятельства. И пусть твоя жизнь будет реально сказкой", — отметил исполнитель.

Как звезды поздравили Ассия Ахат с днем рождения

Елена Коляденко

"Дорогая Асичка, я хочу от всей души поздравить тебя с днем рождения! Я наблюдаю за тобой и восхищаюсь твоим отношением к жизни, твоим чувством вкуса, твоей форме и хочу поблагодарить тебя за все годы нашего сотрудничества. Пусть у тебя все будет прекрасно и твоя скрипочка, как и твоя душа, звучит, наполняет и радует", — поделилась хореограф.

Ольга Горбачева

"Асичка, ты такая добрая, красивая, талантливая! Мы тебя очень любим, ты часть нашей семьи. Ты такая яркая и в то же время такая тонкая внутри, как и твоя скрипка. И такая же ты эротическая, и такая же ты приятная, магнетическая... И так круто, что в последнее время ты позволяешь себе очень много делать в творчестве, что ты расширяешься на мир и нас всех очень вдохновляетшь ", — поделилась менторша.

Напомним, ранее Ассия Ахат похвасталась роскошной фигурой на турецком побережье. Звезда насладилась отдыхом в Анталии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку