ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
256
Время на прочтение
1 мин

Ассия Ахат раскрыла подробности кумовства с Никитиным и Горбачевой: как живет ее 21-летняя крестница

Скрипач до сих пор поддерживает музыкальные амбиции 21-летней Полины.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ольга Горбачева и Юрий Никитин и их кума Ассия Ахат

Ольга Горбачева и Юрий Никитин и их кума Ассия Ахат

Украинская скрипач и певица Ассия Ахат рассказала об отношениях с 21-летней крестницей Полиной — дочерью продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой.

В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» артистка призналась, что до сих пор поддерживает связь с дочерью бывших супругов. Несмотря на расстояние, они находят возможность видеться за границей.

Так, Полина приезжает в гости к звездной крестной, а та посещает ее выступления и поддерживает музыкальные начинания девушки. В настоящее время 21-летняя Полина развивается как артистка и стремится построить карьеру в США.

Юрий Никитин с Ольгой Горбачевой и их дочь Полина

Юрий Никитин с Ольгой Горбачевой и их дочь Полина

«Я крестная мать первой дочери у Юрия Никитина и Ольги Горбачевой. Мы тоже поддерживаем связь, а Полина очень классная артистка. Да, Поля приезжает. Когда я в Нью-Йорке, мы встречаемся. И прихожу на ее выступления», — поделилась Ассия в разговоре с Анной Севастьяновой.

Также певица рассказала о дружбе с коллегой Ириной Билык. По словам Ахат, они общаются и встречаются как в Украине, так и в Америке. Артистки хорошо знают друг друга и остаются источником поддержки.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: 61-річна АССІЯ АХАТ розкриває секрет молодості і бізнес свого чоловіка | ІНТЕРВ'Ю

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie