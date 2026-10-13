Ассия Ахат раскрыла подробности кумовства с Никитиным и Горбачевой: как живет ее 21-летняя крестница

Ольга Горбачева и Юрий Никитин и их кума Ассия Ахат

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Украинская скрипач и певица Ассия Ахат рассказала об отношениях с 21-летней крестницей Полиной — дочерью продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой.

В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» артистка призналась, что до сих пор поддерживает связь с дочерью бывших супругов. Несмотря на расстояние, они находят возможность видеться за границей.

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Так, Полина приезжает в гости к звездной крестной, а та посещает ее выступления и поддерживает музыкальные начинания девушки. В настоящее время 21-летняя Полина развивается как артистка и стремится построить карьеру в США.

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Юрий Никитин с Ольгой Горбачевой и их дочь Полина

«Я крестная мать первой дочери у Юрия Никитина и Ольги Горбачевой. Мы тоже поддерживаем связь, а Полина очень классная артистка. Да, Поля приезжает. Когда я в Нью-Йорке, мы встречаемся. И прихожу на ее выступления», — поделилась Ассия в разговоре с Анной Севастьяновой.

Также певица рассказала о дружбе с коллегой Ириной Билык. По словам Ахат, они общаются и встречаются как в Украине, так и в Америке. Артистки хорошо знают друг друга и остаются источником поддержки.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: 61-річна АССІЯ АХАТ розкриває секрет молодості і бізнес свого чоловіка | ІНТЕРВ'Ю

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