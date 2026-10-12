ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
625
Время на прочтение
2 мин

Ассия Ахат раскрыла секрет молодого вида в 61 год: какие инъекции делает звезда и кому обязана

Скрипач раскрыла свои главные правила и как скорректировала свое питание.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ассия Ахат

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Украинская скрипач и певица Ассия Ахат рассказала, что помогает ей сохранять молодой вид в 61 год, и неожиданно призналась, какие процедуры делает самостоятельно.

В проекте «Наодинці з Гламуром» артистка отметила, что прежде всего обязана внешностью генетике. Примером она назвала свою маму, которая сейчас живет в Болгарии и, несмотря на возраст, сохраняет энергичность и ухоженный вид.

«Моя мама также выглядит очень классно не на свой возраст. Она молода и имеет кучу энергии. Она рисует, играет на гитаре, создает музыку и стихи, организует вечеринки. Она сейчас в Болгарии. Я не могу сказать, что я так ухаживаю за собой. Думаю, что генетика все же работает», — рассказала скрипач в разговоре с Анной Севастьяновой.

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

В то же время Ахат призналась, что следит за весом, регулярно сдает анализы и консультируется с подругой-медиком. По ее словам, она принимает назначенные добавки, а также гормональный препарат. Отдельно артистка удивила признанием, что иногда самостоятельно делает себе инъекции в живот.

«Но слежу за своим весом. Я регулярно сдаю анализы. Моя подруга гинеколог и нутрициолог. К ней хожу как на праздник. Пью бады, которые она мне выписывает. У меня есть один гормон, который нужно пить в определенном возрасте. Иногда сама колю пептиды иголочкой в живот», — поделилась исполнительница.

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Также певица рассказала об изменениях в питании. Более двух лет она ограничивала любимые продукты, в том числе пасту, хлеб и другие изделия с углеводами, оставив в рационе рис и другие каши. По словам звезды, такой подход помог ей похудеть и остаться довольным собственной внешностью.

«Я больше двух лет держала аскезу. Принимала ее на самые любимые продукты — все углеводы и так далее. Это пасты, хлебобулочные изделия… Я оставила себе рис и остальные каши. И это сработало. Я похудела и довольна собой. Мне нравится, как я выгляжу. Иногда прерываю аскезу и потом беру снова», — рассекретила Ассия.

Артистка добавила, что с течением времени научилась лучше контролировать аппетит и осознала одну простую истину: «Я никогда не думала, что можно так успокоить свои желания есть тем, что ты меньше ешь. Оказалось, это работает. Когда раньше говорили при желании поесть выпить воды, хотелось послать. А сейчас я понимаю, что это такое».

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Не хочу виглядати як тупиця» АССІЯ АХАТ про бізнес чоловіка, молодість у 61 та АСКЕЗУ на продукти

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie