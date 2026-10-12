Ассия Ахат раскрыла секрет молодого вида в 61 год: какие инъекции делает звезда и кому обязана

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

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Украинская скрипач и певица Ассия Ахат рассказала, что помогает ей сохранять молодой вид в 61 год, и неожиданно призналась, какие процедуры делает самостоятельно.

В проекте «Наодинці з Гламуром» артистка отметила, что прежде всего обязана внешностью генетике. Примером она назвала свою маму, которая сейчас живет в Болгарии и, несмотря на возраст, сохраняет энергичность и ухоженный вид.

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«Моя мама также выглядит очень классно не на свой возраст. Она молода и имеет кучу энергии. Она рисует, играет на гитаре, создает музыку и стихи, организует вечеринки. Она сейчас в Болгарии. Я не могу сказать, что я так ухаживаю за собой. Думаю, что генетика все же работает», — рассказала скрипач в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

В то же время Ахат призналась, что следит за весом, регулярно сдает анализы и консультируется с подругой-медиком. По ее словам, она принимает назначенные добавки, а также гормональный препарат. Отдельно артистка удивила признанием, что иногда самостоятельно делает себе инъекции в живот.

«Но слежу за своим весом. Я регулярно сдаю анализы. Моя подруга гинеколог и нутрициолог. К ней хожу как на праздник. Пью бады, которые она мне выписывает. У меня есть один гормон, который нужно пить в определенном возрасте. Иногда сама колю пептиды иголочкой в живот», — поделилась исполнительница.

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Также певица рассказала об изменениях в питании. Более двух лет она ограничивала любимые продукты, в том числе пасту, хлеб и другие изделия с углеводами, оставив в рационе рис и другие каши. По словам звезды, такой подход помог ей похудеть и остаться довольным собственной внешностью.

«Я больше двух лет держала аскезу. Принимала ее на самые любимые продукты — все углеводы и так далее. Это пасты, хлебобулочные изделия… Я оставила себе рис и остальные каши. И это сработало. Я похудела и довольна собой. Мне нравится, как я выгляжу. Иногда прерываю аскезу и потом беру снова», — рассекретила Ассия.

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Артистка добавила, что с течением времени научилась лучше контролировать аппетит и осознала одну простую истину: «Я никогда не думала, что можно так успокоить свои желания есть тем, что ты меньше ешь. Оказалось, это работает. Когда раньше говорили при желании поесть выпить воды, хотелось послать. А сейчас я понимаю, что это такое».

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Не хочу виглядати як тупиця» АССІЯ АХАТ про бізнес чоловіка, молодість у 61 та АСКЕЗУ на продукти

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