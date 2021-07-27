Ассия Ахат в мини-бикини вызвала фурор упругим бюстом и стройной фигурой: "Нереальная"

Исполнительница поделилась горячими фото с отдыха в Турции.
Известная украинская скрипачка Ассия Ахат ошеломила фигурой в купальнике.
Так, 56-летняя артистка сейчас отдыхает в Анталии, что в Турции. Артистка успевает не только наслаждаться солнечными ваннами, Средиземным морем, но и делать для фолловеров пикантный контент. К примеру, на странице в Instagram звезда запостила серию фотографий, на которых позирует в бикини с пайетками.
Ассия похвасталась стройной фигурой, плоским животиком и пышным, упругим бюстом.
"38 градусов, приходится жить в бассейне", — прокомментировала публикацию знаменитость.
Со своей стороны, поклонники не сдержали эмоций и написали в комментариях кучу комплиментов по поводу вида скрипачки.
- Кажется, градус сейчас стал еще выше!
- Богиня
- Красавица! Девочка-девочка
- Нереальная
Напомним, редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото, где звезды 40+ демонстрируют свои роскошные тела в откровенных бикини. Украинские и голливудские звезды на собственном примере доказывают, что возраст — не помеха красоте.