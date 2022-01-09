Assol ошарашила фото с удивительно молодой мамой и сестрой-красавицей

Также певица показала своего супруга.
Украинская певица Assol провела праздники вместе с близкими.
В новогодне-рождественские праздники исполнительница отдыхала с семьей, в частности, с мужем, родителями и сестрой. В фотоблоге артистка показала своих родственниц. Так, звезда запостила кадр с удивительно молодой мамой Викторией и сестренкой-красавицей Анастасией. Родные выглядят ошеломляюще.
"Family", – написала знаменитость и добавила смайлик в виде сердечка
Также Катя Гуменюк (имя Assol – Ред.) поделилась фото со своим мужем. В кадре супруги обнимаются на фоне елки.
Со своей стороны, фолловеры отметили, что влюбленные – невероятно красивая пара.
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