Астафьева обратилась к россиянам, показав фото освобожденного из плена "азовца": "Них*я мы не братский народ!"

Певица Даша Астафьева показала сравнение фотографий украинских и российских солдат после плена.

Фотографии освобожденных из плена бойцов полка "Азов" стали шоком для всего мира. Одной из таких фото на своей странице в Instagram поделилась певица Даша Астафьева.

Исполнительница наглядно показала, как выглядят украинские военные после российского плена и солдаты РФ, которых вроде бы "били и морили голодом в Украине".

Сторис Даши Астафьевой / Фото: instagram.com/da_astafieva

На фоне фотографий певица обратилась к своим подписчикам в России, как продолжают верить путинской пропаганде.

"Русские подписчики это вам! Них*я мы не братский народ! В черном пакете я видала таких братьев!" – написала Астафьева.

Напомним, недавно Даша Астафьева обратилась к российской журналистке Ксении Собчак, обвинившей украинцев в "нацизме". Украинская артистка посоветовала скандальной россиянке последовать примеру другой ее соотечественницы.

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