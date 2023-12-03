Астафьева ответила, общается ли с экс-Nikita Кавтарадзе и имеет ли право исполнять песни группы

Украинская певица и модель Даша Астафьева ответила, поддерживает ли общение с бывшей участницей группы Nikita Юлией Кавтарадзе.

Исполнители вместе работали в одном проекте с 2008 по 2011 год. Впоследствии Юлия покинула Nikita. Даша в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" рассказала, что после прекращения сотрудничества они продолжают общаться. Правда, личные встречи их проходят крайне редко.

"Юля иногда звонит и пишет с какими-то вопросами. Общаемся, но мы не виделись уже очень давно", — поделилась артистка.

Юлия Кавтарадзе / Фото: instagram.com/juliiakavtaradze

Астафьева также прокомментировала конфликты с другими бывшими участниками Nikita. По словам артистки, лично она ни с кем не конфликтовала, а у других девушек возникали к ней вопросы, как к лидеру. Даша подчеркнула, что в женском коллективе всегда так происходит, просто не у всех хватает знаний, чтобы без недоразумений уладить проблемы.

"У нас конфликтов не было. Никому из девушек я ничего плохого не сделала. То, что у девушек были ко мне вопросы, как к лидеру женской группы, то я не считаю, что это что-то особенное. Обычная история, когда в женском коллективе ненавидят друг друга, но надо что-то делать, надо петь, надо ходить на репетиции. Просто не всем хватало ума это делать более деликатным и дипломатическим путем, без грызни, комментариев и сплетен", — подчеркнула артистка.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Кстати, у Даши Астафьевой есть право исполнять композиции группы Nikita, выкупив на них права. Однако во время войны артистка не может позволить себе их петь и не знает, вернется ли к творчеству.

"У меня есть подтверждение о том, что я выкупила права, чтобы исполнять эти песни", – добавила Даша.

Отметим, что Даша Астафьева была участницей группы Nikita. Она присоединилась к проекту в 2008 году, в самом начале его создания, а покинула коллектив в 2017 году, занявшись сольной карьерой.

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