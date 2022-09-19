Астафьева ответила, у кого стоит поучиться Собчак, обвинившей украинцев в "нацизме"

Вслед за телеведущей Машей Ефросининой к скандальной россиянки Ксении Собчак обратилась и Даша Астафьева. Певица осудила журналистку за то, что позволила себе называть украинцев "нацистами".

Астафьева поставила в пример Собчак другую известную россиянку, певицу Аллу Пугачеву, попросившую минюст РФ признать ее "иноагентом".

"Учись! И туда же зайди почитай комментарии под этим постом! Комментарии украинцев и людей, тех, кто против немытой операции! Шеймят не ZARA. Шеймят тех, кто поддерживает весь этот ад", — написала певица.

Напомним, что конфликт с Собчак начался после того, как российская журналистка в своем Telegram-канале обвинила украинцев, осудивших рекламную кампанию бренда Zara с россиянкой Наталией Водняновой, в "нацизме", а войну назвала "трудной ситуацией".

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