Астафьева похвасталась забавным снимком с Арестовичем: "Господин Алексей разбирается в жестах"

Артистка Даша Астафьева порадовала поклонников новым снимком.

Правда, знаменитость на фото предстала не сама, а с довольно неожиданной персоной. Даша устроила фотосет с советником Офиса президента Алексеем Арестовичем. Соответствующими фотографиями Астафьева поделилась на своем Instagram.

В общем, на первом снимке, опубликованном исполнительницей, они вдвоем позировали перед камерой несколько с серьезным видом, а вот на втором – с несколько забавным. Если выражение лица Арестовича почти не изменилось, то Астафьева скорчила смешную гримасу.

Даша Астафьева и Алексей Арестович / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Немного успокоилась. Господин Алексей Арестович разбирается в жестах. Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец", — пошутила Даша и вспомнила жестовой скандал, в которых недавно попала.

Кстати, новый пост певицы прокомментировали многие ее звездные коллеги:

Максимум 2-3 недели – и у тебя такой будет (написал Андрей Бедняков, шутя о пальце Арестовича)

Новый твой? (поинтересовался Слава Демин)

Что-то бледный (обратил внимание на внешний вид Арестовича Антон Вельбой)

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