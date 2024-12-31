Астафьева показала себя в 3-летнем возрасте и повторила новогодний костюм снежинки из детского сада

Украинская певица и модель Даша Астафьева перед Новым годом порадовала фанатов забавным образом.

Так, 39-летняя модель решила погрузиться в детство и воспроизвести образ со своего утренника. На архивном фото Даша позирует на фоне елки в снежинке. Ее платье традиционно на то время дополняли элементы новогодней мишуры.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/stories/da_astafieva

То же самое из белого платья и мишуры певица сделала и перед Новым годом 2025. С помощью дизайнеров она создала не только образ снежинки, но и подобрала соответствующую позу, чтобы с максимальной схожестью воспроизвести детское фото. Более того, даже елка на изображении почти не отличается от той, возле которой позировала маленькая звезда.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/stories/da_astafieva

В комментариях поклонники бурно начали обсуждать такой сюрприз от знаменитости. Они отмечают, что еще с юных лет Даша была роскошной красавицей.

С детства королева

Красавица была и остаетесь красавицей, с праздниками

Выросла из маленького ангелочка волшебная снежинка с горячим сердцем

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар в забавных костюмах станцевала новогодний танец со своей 10-летней дочерью.

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