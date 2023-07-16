Астафьева посмеялась над Винником, который из-за войны ни разу не стригся: "Это просто мем"

Артистка также высказалась о других знаменитостях, которые во время войны показывают "беззаботную жизнь".

Украинская певица Даша Астафьева посмеялась над Олегом Винником, который во время полномасштабной войны ни разу не стригся.

Исполнительница объяснила, что известные люди, у которых есть большая аудитория, не должны молчать и оставаться в стороне. Даша убеждена, что нужно пользоваться популярностью и помогать Украине. В частности, делать благотворительное сборы. Астафьеву удивляет, когда знаменитости этого не делают.

Артистка вспомнила певца Олега Винника, который больше года полномасштабной войны молчал, а затем дал большое интервью, где рассказывал, что ни разу за это время не смог сходить к парикмахеру.

Даша Астафьева

"Какая это власть – быть узнаваемым человеком и как это круто, что ты можешь благодаря этому сделать сбор, помочь человеку, поддержать. Это и есть магия того, что ты избран небом, ты звезда. А не вот эти звезды, у которых проблемы: "Я за всю войну ни разу не сходил к парикмахеру". Это просто мем. Это Винник", — рассказала Астафьева в подкасте Татьяны Гончаровой.

Также знаменитость удивляют и другие известные люди, которые не показывают ужасы войны, не делают сборы, а вместо этого демонстрируют "красивую жизнь" в Instagram. Исполнительница убеждена, что во время войны можно отвлечься и отдохнуть, однако не нужно этого показывать, ведь другим это может причинить боль.

Даша Астафьева

"Обижает отношение людей, которые просто живут, имея миллионы подписчиков, они никогда не делают сборы, не помогают. Не помогают даже продвигать украинский контент. Иногда я так огорчаюсь, что мир поделился на людей гиперчувствительных, которые чувствуют и беруть на себя этот ужас времени, эту войну, эти беды, которые с нами произошли, и людей, которые от какой-то грязи отталкиваются", — возмутилась певица.

Напомним, недавно Даша Астафьева рассказала о своем бойфренде. Исполнительница призналась, что между ними есть разница в возрасте. Также артистка поделилась, почему скрывает своего возлюбленного от публики.

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