Астафьева рассказала, чем новый бойфренд покорил ее сердце: "Такие моменты переживаю впервые"

Артистка Даша Астафьева держит своего нового избранника в секрете и практически ничего о нем не рассказывает.

Впрочем, звезда решила поделиться тем, как новый бойфренд оригинально покорил ее сердце. В общем, после тяжелого разрыва Даша быстро обратила внимание на другого мужчину. А все потому, что таких в своей жизни знаменитость еще не встречала.

Мужчина оригинально ухаживал за Астафьевой.

Даша Астафьева / Фото: Instagram Даши Астафьевой

"Не хочу сказать, что выбивают клин клином, как по классике, но я очень быстро обратила внимание на другого мужчину, который очень неформальным образом привлек внимание к себе. Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудак?" Все говорят : "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую скамеечку!" Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", – рассказала певица в интервью с Машей Ефросининой.

Даша поделилась, что многие моменты с любимым она переживает как впервые. Звезда даже волновалась, когда ехала на знакомство с его родителями. Но для исполнительницы главное, что наконец-то она счастлива.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я так мало встречала мужчин, которые сами устраивают свой быт таким уютным и красивым, куда хочется ворваться. Ворваться со своими двумя собаками, навести там шум... Мне уже сто лет, но я такие вещи делаю впервые... Едем знакомиться с родителями — блин, мне уже скоро на пенсию, будут провожать, цокаться будем, а я это волнуюсь. Такое что-то новое. Конечно, мне больно и неудобно радоваться, что я так счастлива, я такие моменты переживаю впервые в жизни", — поделилась знаменитость .

Напомним, между тем ведущий Никита Добрынин и его жена, блогер Даша Квиткова, обвенчались через два года после свадьбы.

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