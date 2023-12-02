Астафьева со слезами на глазах рассказала, как убили ее собаку и понесла ли ветклиника ответственность

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева рассказала, как потеряла свою собаку из-за халатности ветеринаров и понесла ли ветклиника ответственность за содеянное.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость поделилась, что доверяла персоналу ветклиники, ведь владельцами заведения были ее приятели. Даша верила, что они разбираются в своем деле и хорошо лечат животных, поэтому шесть лет была клиенткой ветклиники.

Собака Даши Астафьевой / Фото: instagram.com/da_astafieva

"К сожалению, эта война, это моя личная война, как и моя личная драма. Ошибка моя в том, что я доверилась и опиралась больше на человеческое отношение, как мне казалось. С ветеринарами, которые ухаживали за нашими собаками шесть лет, у меня были дружеские отношения, у нас было очень много общих знакомых", — поделилась Даша.

После этой печальной истории Астафьева перевела свою вторую собаку в другую ветбольницу. Оказалось, что в предыдущей собачке вообще не лечили. У четвероногого тоже были проблемы со здоровьем, что ему пришлось срочно делать операцию.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица впоследствии поняла, в ветклинике ее знакомых лечили животных так, как им это было выгодно. Они советовали корм, что продается у них, и назначали их собственные лекарства.

"Когда мы перевели другую собаку во вторую ветклинику, нам сказали, были ли вы вообще в ветклинике. То есть есть место, где собаку никогда не лечили. Им удобно было переводить собаку на корм, что продается у них, на таблетки, что продаются у них. За собакой не ухаживали и не лечили. Сейчас мы прооперировали срочно вторую собаку такой ужасной ценой, что первый пес умер. Мы доверяли, слушали этих врачей", — рассказала певица.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Исполнительница говорит, что в настоящее время ветклиника, где убили ее собаку, закрыта частично. Они уволили весь персонал, а работают только с определенными клиентами.

"Они прикрыли клинику. Они работают тихонько для своих. Уволили весь персонал, который, я думаю, незаконно был устроен на работу. Я не знаю, как они живут. Они меня просто заблокировали и дальше продолжают как-то жить", — поделилась артистка.

Даша рассказала, что не услышала никаких извинений ни от ветврачей, ни от владельцев заведения, которые убили ее собаку. Вместо этого исполнительницу лишь заблокировали в соцсетях.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Нас заблокировали и нам никто ничего не хотел объяснять. Я надеюсь, что соответствующие органы и системы услышат. Я решилась записать видео через две недели после того, как не стало моего Чичико. Очень много людей мне написали...Сейчас более 40 случаев, что убили так же", — отметила знаменитость.

Когда Даша Астафьева рассказывала о своей умершей собаке, то не могла сдержать слез. Певица призналась, что домашние питомцы были частью ее семьи. Когда певице было одиноко, они заполнили собой пустоту. Так что смерть четырехлапого просто выбила артистку из колеи. Хотя прошло уже больше двух месяцев, исполнительница до сих пор не может оправиться от потери.

Даша Астафьева / Фото: скриншот с видео

"Конечно, вся эта история с Чичико меня выбила просто из жизни. Я больше месяца ничем не занимаюсь. Я просто лежу, читаю, выхожу и сижу на лавочке, у меня жизнь, как у 90-летнего человека. Это очень большая миссия у собаки — заменить тебе всю Вселенную и поддерживать всегда. Как каждый владелец животного я понимала, что когда-то его не станет. Я всегда пыталась быть для него заботливой и внимательной. Даже когда началась война, мой самый страх был, что навредят Чичи и Луне. Они за мной бегали, я даже спала с ними. Сейчас после того, как Чичи не стало, я не могу смириться, ничего мне не помогает", — поделилась артистка.

Напомним, Даша Астафьева в середине сентября поделилась печальной историей, что ее собаку убили в ветклинике. Четыхрелапому стало плохо, поэтому певица отвезла его в ветбольницу. Исполнительницу заверили, что собачку спасут и с ней все будет хорошо. Даже вечером ей присылали видео, где показывали, что собака чувствует себя лучше. Уже на следующее утро артистке позвонили и сказали, что ее животное умирает. Даши так и не объяснили причину, более того, у нее создалось впечатление, будто четырехлапого даже не пытались спасти.

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