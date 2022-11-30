Астафьева в обтягивающем платье с пикантным декольте показала, как с Никитюк борщ варила

Ведущая Леся Никитюк и певица и модель Даша Астафьева продемонстрировали, что они настоящие хозяйки.

Так, Леся стала новой гостьей выпуска YouTube-проекта Даши "Такі страви", который выйдет уже на Новый год. Для праздничных съемок Астафьева выбрала обтягивающее зеленое платье с пикантным декольте. Наряд артистки хорошо подчеркнул ее фигуру.

Леся Никитюк и Даша Астафьева / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк была в обтягивающих джинсах и кофте с V-вырезом. Как рассказала ведущая, они с Дашей готовили для наших защитников борщ и пампушки. Соответственно, и фотографии, которыми Никитюк поделилась со съемок программы, были сделаны на фоне украинского блюда:

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"В этом году в Украинском шоу-бизе мало программ, концертов, прямых эфиров... Потому что все помогают. Все объединились. На фото мой борщ и пампушки Даши. Скоро на YouTube новогодний выпуск "Такі Страви". P.S. Борщ сразу поехал к нашим защитникам и защитницам", — прокомментировала фото Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, на днях Леся Никитюк порадовала поклонников новой аудио работой. Ведущая записала для украинцев успокаивающую мантру с юмором на злободневную тему.

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