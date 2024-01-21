Астафьева восхитила редким фото с мамой и удивила, как выглядела со стрижкой "под мальчика"

Украинская певица и модель Даша Астафьева впервые за долгое время поделилась снимком со своей мамой, а также показала себя в детстве.

К слову, в фотоблоге знаменитость пообщалась с поклонниками. Они же в свою очередь заметили, что давно не было снимков ее мамы. Даша опубликовала фото с родным человеком. На снимке они как раз наслаждались отдыхом и оздоравливались.

Даша Астафьева с мамой / Фото: instagram.com/da_astafieva

Также Астафьева вспомнила, каким было ее детство. Тогда певица стриглась "под мальчика". Даша на архивных фото показала, как именно тогда выглядела. Кстати, в детстве артистка любила играть в компании мальчиков, поэтому была еще той сорвиголовой.

"Очень любила играть с ребятами: творить, вытворять, лупить и самой иногда выгребать. Считаю, что возможность иметь настоящее, живое и насыщенное разными событиями и опытом детство готовит нас к интересной жизни! Я всегда сразу вижу тех, кто рос на диванчике, и тех, кто заехал во взрослую жизнь на мотоцикле без шлема в коляске", – поделилась Даша.

Даша Астафьева в детстве / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, недавно певица Санта Димопулос впервые за длительное время показала свою маму. Исполнительница очень удивила молодым видом родного человека.

Читайте также: