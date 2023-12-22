Астафьева впервые рассказала, где встретила своего любимого, и удивила их разницей в возрасте

Украинская певица Даша Астафьева приоткрыла подробности своей личной жизни.

В начале этого года артистка поделилась, что встретила новую любовь, однако оберегает эти отношения от посторонних глаз. Раньше Даша говорила, что любимый написал ей в соцсетях и тогда все завертелось.

Так, в YouTube-проекте Рамины Эсхакзай "30+" она рассказала детали их встречи с избранником.

По словам Астафьевой, она начала ходить в спортзал. Там тренеры обратили внимание певицы на парня, постоянно наблюдавшего за ней. А потом этот мужчина написал звезде в Instagram и пригласил на оригинальное свидание, от которого Даша не смогла отказаться.

"Мне начали тренеры говорить: "На тебя смотрит один парень, он такой классный". Я говорю: "Он как из Верховной Рады". И тут он мне пишет в Instagram: "Добрый вечер. Может, куда-нибудь сходим?". Я отвечаю: "И куда мы сходим?", а он говорит: "На тверк". И я понимаю, что это первый человек, который меня так креативно приглашает. Я сходила и никогда об этом тверке не пожалею", – рассказала Астафьева.

Даша Астафьева показывает любимого на фото частично / Фото: instagram.com/da_astafieva

Раньше Даша говорила, что возлюбленный младше нее. Впрочем, сейчас артистка призналась, что разница в возрасте у них достаточно большая.

"Встречаться с младшим парнем – это новый слой юмора. У меня все друзья постарше, они говорят, так ты на выпускном могла держать своего новорожденного бойфренда", – пошутила Даша.

Призналась Даша и в том, что на первых свиданиях стеснялась есть в присутствии своего возлюбленного.

"Я стеснялась ходить в спортзал, мне каждый год дарили абонемент, он просто лежал. Я понимала, что боюсь людей, для меня пойти в спортзал – это как вызов себе. Я до 35 лет не умела приседать, подтягиваться, пресс качать. Тем более, еще больше боялась, что кто-то увидит... Сейчас мне парень говорит: "Почему ты не ела на первых свиданиях?" Потому что мне было так стыдно, что человек увидит, как я ем. Потому что когда я вижу, как человек ест, и мне не нравится, то я не могу с ним даже целоваться. Но если это твой человек, тебе нечего стесняться, и ты ко всему привыкаешь", – прокомментировала артистка.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Даша Астафьева делилась, как ее изменили новые отношения, и рассказала о совместной работе с любимым.

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