Астафьева высказалась о предательнице Тодоренко, которая вышла на красную дорожку в Москве: "Гнида сезона"

Предательница Регина Тороденко вышла на красную дорожку в Москве, в то время как российские военные ежедневно убивают украинцев и обстреливают Украину, в том числе и родную Одессу певицы.

На это спокойно не могла реагировать украинская исполнительница Даша Астафьева. Артистка отметила, что предательница Регина побеждает в номинации "Гнида сезона".

"Рубрика "Гнида сезона", – написала в своем Instagram Даша.

Даша Астафьева о Регине Тодоренко / Фото: instagram.com/da_astafieva

Также об очередной затее путинистки не стал молчать ведущий Анатолий Анатолич. Знаменитость отметил, что пока Регина хвасталась в Москве, во многих украинских городах звучала воздушная тревога.

Также ведущий подчеркнул, что дорожка, которой пришлась Тодоренко, красная от того, что там повсюду кровь украинцев, которых оккупанты убили за полгода полномасштабной войны.

Анатолий Анатолич о Регине Тодоренко / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Украинка на красной дорожке московского кинофестиваля. Эта дорожка красная от крови украинцев, погибших за последние полгода. Воздушный поцелуй фотографам. Воздушная тревога украинцам", — отметил Анатолич.

Анатолий Анатолич о Регине Тодоренко / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Отметим, когда Россия развязала в Украине ужасную войну, уроженка Одессы Регина Тодоренко решила молчать об этом. Когда ее украинские поклонники ожидали от нее поддержки, живущая в РФ певица решила вести себя так, будто никакой войны нет.

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