Астафьева высказалась, смогут ли звезды-предатели вернуть былую славу: "Готовы отмазывать задницу"

Украинская певица и модель Даша Астафьева высказалась о звездах-предателях и вернут ли они свою былую славу.

С началом полномасштабной войны многие популярные знаменитости и народные любимцы проявились не лучшим образом. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Даша Астафьева говорит, что иконы шоу-бизнеса и других отраслей вместо того, чтобы поддержать страну в трудные времена, стали предателями. Особенно исполнительницу возмущает, что эти скандальные знаменитости еще и пытаются отбелить свою репутацию и оправдать те или иные поступки на разных интервью.

"Люди не понимают, как важно быть здесь сейчас. Не буду называть имена, но вы сами видите, как много известных украинцев, которые были иконами шоу-бизнеса, кинематографа, просто много отраслей, где люди проявились просто как предатели. И они до сих пор готовы давать интервью, отмазывать свою задницу о своих плохих, страшных поступках", - возмущается артистка.

Маричка Падалко и Даша Астафьева / Фото: YouTube-канал Марічка

Даша Астафьева предполагает, что предатели физически еще смогут приехать в Украину. Что касается возвращения былой славы, то исполнительница надеется, что украинцы сделают правильный выбор. По наблюдениям певицы, сегодня появилось немало новых талантливых и интересных творцов. Астафьева считается, что старое исчезает, а новое рождается.

"Я считаю, что они могут физически вернуться. Я радуюсь, что наша культура меняется, и что сейчас те точечные взрывы действительно талантливых художников, талантливых людей, интересных, важных. Так, наверное, должно и быть. Что-то должно умереть, а что-то родиться. И я очень призываю украинцев – думать о своем выборе", – говорит артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Напомним, ранее Даша Астафьева рассекретила, чем ее покорил возлюбленный. Также артистка поделилась, какие у нее сложились отношения с его семьей.

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