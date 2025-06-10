Атака на Киев: Кошмал под звуки взрывов кормила малыша, а Мирошниченко назвала ночь самой страшной

Анна Кошмал и Инна Мирошниченко

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Страна-агрессор Россия в ночь на 10 июня массированно обстреляла Украину. Враг атаковал баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

Под прицелом оказалась и столица Киев. К сожалению, разрушений не удалось избежать. От обломков в семи районах Киева есть различные повреждения: жилые дома, нежилые помещения, здания офисов, автомобили.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление российских оккупантов. Звезды делились, как пережили ужасную ночь.

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Анна Кошмал

Актриса просыпалась посреди ночи. Под звуки взрывов кормила 3-месячную дочь. Артистка посоветовала, несмотря на тяжелую ночь, по возможности стараться беречь себя: отоспаться, отвлечься от новостей и отдохнуть.

"Утром весь Киев задымлен, нечем дышать...Какая ужасная ночь...Кормлю малютку ночью, а по городу стрельба, баллистика, взрывы, постоянное жужжание, которое приближается...Я уже вижу наши отходняки...Люди, берегите себя и близких, отсыпаемся по возможности, выдыхаем, идем на пробежку, йогу, пилатес, хорошо едим и заботимся о себе и других", - написала артистка.

Пост Анны Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Инна Мирошниченко

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Адвокат говорит, что ночь была одной из самых страшных. На утро семья Мирошниченко уставшая и измученная, однако собирается с силами, чтобы начать новый день.

"Ночь была едва ли не самая страшная. Грустно, что каждый месяц я говорю эти слова. Будто нет предела. Все страшнее и страшнее. Но на утро измученные, сонные и идем в новый день с болью в спине от сна на полу", - поделилась Инна.

Дети Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Анна Саливанчук

Актриса рассказала о последствиях обстрела Киева. Знаменитость также отметила, что каждый раз после таких массированных атак кажется, что ужаснее уже некуда, однако Россия показывает, что способна и на худшее.

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"Ночь в Киеве 10 июня...Пострадали 8 районов из 10. Каждый раз кажется, что так громко еще не было и этой ночью еще громче", - поделилась актриса.

Пост Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Виктория Маремуха

"Сегодня (10 июня - прим. ред.) была еще одна из тех сотен ночей в Украине, которые хочется забыть, но невозможно. Никогда уже их не забуду. Закутав сына в одеяло, мы быстро спустились в укрытие. Я закрывала ему ушки руками, чтобы не слышал этих ужасных звуков - сирены, взрывов, "Шахедов", этого нечеловеческого безумия. Прикрывала его своим телом - на всякий случай. И молилась, чтобы этого случая не произошло. Я чувствовала, как во мне одновременно бушует страх, бессилие и безумное желание защитить, а еще ненависть к тем, кто это делает с нами. Так несправедливо. Так нечестно. Сколько еще таких ночей должна пережить Украина, чтобы мир наконец-то увидел, что это не война за территории – это война против самого нашего существования", - написала блогерша.

Сын Виктории Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Катерина Тышкевич

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Актриса во время массированного обстрела провела ночь в укрытии. Знаменитость поблагодарила силы ПВО и военных за ежедневную защиту.

"Опять ночевка в укрытии. Спасибо силам ПВО и всем защитникам", - написала артистка.

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Алина Шаманская

Блогерша вместе с сыном провела ночь в укрытии. Знаменитость отметила, что во время воздушной тревоги надо не забывать о безопасности.

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"Безопасность вопреки всему! Как вы? Спускаемся в укрытие", - делилась блогерша.

Алина Шаманская с сыном / © instagram.com/shamankaa

Даша Квиткова

Блогерша также вместе с сыном пряталась в укрытии от взрывов. Знаменитость отметила, что Украина пережила очередную страшную ночь. Даша Квиткова также отметила, что надо беречь друг друга и не пренебрегать своей безопасностью.

"Друзья, берегите себя, находитесь в укрытиях. Еще одна страшная ночь для Украины, берегите друг друга! А утром люди заживут свою жизнь и будут продолжать несмотря ни на что. Несокрушимые люди несокрушимой страны", - отметила блогерша.

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Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova

Обстрел Украины в ночь на 10 июня - что известно

Россия массированно обстреляла Украину. Страна-агрессор выпустила 315 ударных беспилотников, среди которых более 250 "Шахедов", две баллистические ракеты и пять крылатых.

В Киеве из-за обломков зафиксированы разрушения в восьми районах. Тем временем в Одессе вражеский дрон попал по роддому. По состоянию на девять утра известно о двух погибших и девяти пострадавших.