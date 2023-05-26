Атака по больнице в Днепре: Джамала, Никитюк и другие звезды отреагировали на жестокие обстрелы города

Знаменитости выразили соболезнования семьям погибших.
Российская армия продолжает беспощадно уничтожать украинские города и убивать гражданское население.
Украинские звезды также не могут молчать о зверствах страны-агрессорки. После ракетного удара по больнице в Днепре в ночь на 26 мая знаменитости выразили свои соболезнования семьям погибших и призвали помогать пострадавшим.
Леся Никитюк
Телеведущая поделилась жуткими кадрами с места попадания вражеской ракеты. Она, как и все украинцы, была шокирована цинизмом россиян.
"Ракетный удар по поликлинике в Днепре. Поликлиника — место, где оказывают помощь и спасают жизнь... а не наоборот. Террористы. Мои соболезнования всем пострадавшим. Днепр", — написала Леся.
Джамала
Сейчас певица активно путешествует по миру, чтобы как можно больше людей знали об Украине, поэтому у ее соцсети много иностранных подписчиков. Именно к ним Джамала обратилась по-английски и показала последствия удара.
"Ракетная атака по больнице в Днепре! Россия — страна террорист", — написала исполнительница.
Юрий Горбунов
Шоумен показал ужасное видео горящего здания в результате "прилета" и подчеркнул, что украинцы никогда не простят поступки страны-агрессоры.
"Удар по больнице в Днепре! На эту минуту двое погибших и 26 раненых! Не останавливает извергов ничто! Никогда не забудем! За все понесут наказание!", — написал Горбунов.
Екатерина Репяхова
Для жены Виктора Павлика удар по Днепру особенно болезненна новость, ведь это ее родной город. Блогерша выразила свои соболезнования и попросила всех жителей города держаться.
"Держись, родимый", — написала на фоне кадров с места событий Екатерина.
Надя Дорофеева
Певица долго не могла поверить в то, что люди способны на такие подлые и жестокие поступки, однако "сосед" показал, что способен на самые плохие действия.
Сегодня вражеская атака превратила место, предназначенное спасать жизнь, в место, где люди погибают
"Я никогда не думала, что люди могут быть настолько жестокими. Но уже давно поняла — нет предела жестокости нашего врага Больно. Сочувствую всем пострадавшим. Ужас. Днепр", — высказалась Надя.
Никита Добрынин
Шоумен выразил мнение многих украинцев и пожелал россиянам почувствовать последствия их убийственных действий.
"Пусть России и ее людям никогда не будет покоя", – написал Добрынин.
Отметим, что 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру и попали в здание медучреждения. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще 25 получили ранения. Известно, что среди пострадавших двое детей.
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