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Атака РФ на Киев: Никитюк рассказала, как с сыном спасается от смога, а Дорофеева показалась в укрытии
Звезды показали последствия террора и возмущенно высказались о российском преступлении.
В ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине и вызвали немало трагических последствий.
Так, ночью и под утро Россия выпустила по Украине 550 средств воздушного нападения. ПВО уничтожила 478 из них, однако Киев претерпел значительные разрушения. Повреждены жилые дома, больницы, школы и транспорт. По состоянию на утро 4 июля известно, что в столице пострадали 23 человека, из них 14 госпитализированы - об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Украинские звезды эмоционально отреагировали на последствия ужасного обстрела и показали, как с родными прятались в укрытиях.
Леся Никитюк
"Страшная ночь. Утреннее черное небо после обстрелов. Киев. Сейчас видно и слышно смог. Мы не открываем окна и включили очиститель", - поделилась ведущая, которая недавно родила первенца.
Анна Саливанчук
"Мои дети дрожали от страха. Это была одна из худших ночей за все время войны — сотни российских БПЛА и баллистических ракет атаковали Киев", — возмущенно написала актриса.
Надя Дорофеева
Певица показала свой "привычный ночной пейзаж" из укрытия.
Наталья Могилевская
Артистка поддержала Киев еще ночью лаконичным сторис.
Лилия Ребрик
"Вот как выглядит Киев на рассвете после того, как террористическая страна обстреляла спящих мирных жителей дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами", - показала иностранной аудитории звезда.
Григорий Решетник
"Деменция — серьезная болезнь, а когда она развивается у двоих одновременно — это просто беда. Держитесь, родные", — отреагировал ведущий.
Ольга Сумская
"Ужас. Киев", — подписала кадры с последствиями вражеских попаданий по городу актриса.
Маша Ефросинина
Только ведущая вернулась из отпуска, как оказалась с сыном Сашей в метро.
Елена Мозговая
Продюсер показала, как с дочкой Соломией пряталась в обустроенном укрытии.
Тимур Мирошниченко
"Как бы трудно ни было, держитесь!", — подписал кадры вида из своей квартиры шоумен.
Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов прокомментировал действия своего коллеги Вячеслава Соломки, который во время войны хвастается отдыхом.