Атака РФ на Киев: Никитюк рассказала, как с сыном спасается от смога, а Дорофеева показалась в укрытии

Леся Никитюк, Надя Дорофеева, последствия обстрела

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В ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине и вызвали немало трагических последствий.

Так, ночью и под утро Россия выпустила по Украине 550 средств воздушного нападения. ПВО уничтожила 478 из них, однако Киев претерпел значительные разрушения. Повреждены жилые дома, больницы, школы и транспорт. По состоянию на утро 4 июля известно, что в столице пострадали 23 человека, из них 14 госпитализированы - об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Украинские звезды эмоционально отреагировали на последствия ужасного обстрела и показали, как с родными прятались в укрытиях.

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Леся Никитюк

"Страшная ночь. Утреннее черное небо после обстрелов. Киев. Сейчас видно и слышно смог. Мы не открываем окна и включили очиститель", - поделилась ведущая, которая недавно родила первенца.

Леся Никитюк отреагировала на обстрел Киева 4 июля

Анна Саливанчук

"Мои дети дрожали от страха. Это была одна из худших ночей за все время войны — сотни российских БПЛА и баллистических ракет атаковали Киев", — возмущенно написала актриса.

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Анна Саливанчук отреагировала на обстрел Киева 4 июля

Надя Дорофеева

Певица показала свой "привычный ночной пейзаж" из укрытия.

Надя Дорофеева отреагировала на обстрел Киева 4 июля

Наталья Могилевская

Артистка поддержала Киев еще ночью лаконичным сторис.

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Наталья Могилевская отреагировала на обстрел Киева 4 июля

Лилия Ребрик

"Вот как выглядит Киев на рассвете после того, как террористическая страна обстреляла спящих мирных жителей дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами", - показала иностранной аудитории звезда.

Лилия Ребрик отреагировала на обстрел Киева 4 июля

Григорий Решетник

"Деменция — серьезная болезнь, а когда она развивается у двоих одновременно — это просто беда. Держитесь, родные", — отреагировал ведущий.

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Григорий Решетник отреагировал на обстрел Киева 4 июля

Ольга Сумская

"Ужас. Киев", — подписала кадры с последствиями вражеских попаданий по городу актриса.

Ольга Сумская отреагировала на обстрел Киева 4 июля

Маша Ефросинина

Только ведущая вернулась из отпуска, как оказалась с сыном Сашей в метро.

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Маша Ефросинина с сыном

Елена Мозговая

Продюсер показала, как с дочкой Соломией пряталась в обустроенном укрытии.

Елена Мозговая с дочкой в укрытии

Тимур Мирошниченко

"Как бы трудно ни было, держитесь!", — подписал кадры вида из своей квартиры шоумен.

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Тимур Мирошниченко отреагировал на обстрел Киева 4 июля

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов прокомментировал действия своего коллеги Вячеслава Соломки, который во время войны хвастается отдыхом.