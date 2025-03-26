Atlas Festival-2025: стало известно имя первого хедлайнера

На сцене фестиваля выступит популярная украинская группа, которая, кстати, в этом году празднует 20-летие музыкальной деятельности.

Наконец-то стало известно имя первого хедлайнера Atlas Festival-2025, который состоится уже в июле.

Свое участие в фестивале подтвердил коллектив "Бумбокс", который, кстати, в этом году празднует 20-летие музыкальной деятельности. Группа уже второй год подряд становится хедлайнером Atlas Festival. Ценители "Бумбокс" смогут не только насладиться живым выступлением музыкантов, но и помочь собрать 100 миллионов гривен в поддержку ВСУ.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Также стало известно, кто еще из украинских артистов порадует своими номерами на сцене Atlas Festival. В частности, впервые на фестивале выступит литературно-музыкальное объединение, которое переосмысливает украинскую историю и жизнь деятелей – МУР.

Кроме того, прозвучат проницательные "Хризантеми" коллектива "Анастимоза", ставшие официальным саундтреком второй части "S.T.A.L.K.E.R". Также гости фестиваля смогут насладиться хитами в исполнении рок-группы О.Torvald.

Лидер О.Torvald Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

На сцену Atlas вернется украинский певец YAKTAK, который удивил в прошлом году неожиданным дуэтом на сцене со Святославом Вакарчуком, после чего они выпустили свой дебютный совместный сингл "На нічному небі".

Анонс других хедлайнеров юбилейного 10-го Atlas Festival организаторы объявят уже в скором времени.

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