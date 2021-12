Atlas Weekend 2022: легендарная Apocalyptica выступит на фестивале в Киеве

Группа представит новый студийный альбом.

Финский виолончельный металл коллектив Apocalyptica возвращается в Киев с презентацией своего 9-го студийного альбома "Cell-0". В этот раз они выступят на киевском ВДНХ в рамках фестиваля Atlas Weekend 2022.

"Cell-0 представляет собой ядро всего. Для нас это частица, символизирующая суть всего. То есть, откуда все начинается и где все заканчивается...", — рассказывает Эйкка Топпинен.

Их дебютный альбом Plays Metallica by Four Cellos, выпущенный в 1996 году и состоявший из каверов на группу Metallica, принес им первую популярность и признание. С тех пор они смогли поработать с такими музыкантами как Дэйв Ломбардо из Slayer, Тилль Линдеманн из Rammstein, симфоническим оркестром Лахти.

Apocalyptica

Это не первый визит группы в Украину, однако музыканты и организаторы обещают, что он не будет похож на другие. В этот раз украинцев ждет громкое инструментальное шоу, усиленное настоящей фестивальной атмосферой.

Напомним, что в этом году фестиваль Atlas Weekend состоится с 6 по 10 июля, на киевском ВДНХ. Среди уже анонсированных артистов Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, YUNGBLUD, Two Door Cinema Club, Within Temptation и другие. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

