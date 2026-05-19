Аурика Ротару рассекретила свою "очень большую" пенсию и какой бизнес ей приносит основной доход

Аурика Ротару

Украинская певица Аурика Ротару откровенно заговорила о своих доходах и не скрыла, какую пенсию получает как народная артистка Украины.

Как оказалось, сумма выплат артистку не слишком впечатляет. Однако Ротару о своей пенсии заговорила с иронией и смехом.

«Очень большая. 6 тыс. грн — уже с надбавками», — пошутила Аурика в интервью Славе Демину.

Впрочем, на одни лишь выплаты артистка не полагается. По словам Ротару, сейчас главным источником ее дохода является не сцена, а недвижимость. Еще в свое время муж певицы настоял на том, чтобы инвестировать в коммерческое помещение, и, как оказалось, решение было дальновидным.

Во время войны концертная деятельность уже не приносит тех доходов, которые были раньше. К тому же часть заработанных средств артистка направляет на помощь украинской армии.

«Это офис, не квартиры. Сейчас это основной заработок. Во время войны музыка не приносит тот заработок, потому что много благотворительных концертов. Есть коммерческие, но все равно часть отдаем на ВСУ. Минимум мой — 100 тыс. грн. Хватает, чтобы заправить машину, следить за домом, платить коммуналку, помочь детям и внукам», — пояснила исполнительница.

