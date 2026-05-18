Аурика Ротару впервые рассекретила свой неудачный тайный брак и как замужней полюбила другого

Аурика Ротару

Украинская певица Аурика Ротару рассказала тайны личной жизни.

Как оказалось, звезда публично всегда рассказывала только об одном муже, бизнесмене Владимире Пигаче, хотя в браке была дважды. По словам Ротару, первым ее официальным мужем был музыкант из коллектива, в котором она в то время выступала. Впервые она обручилась еще в 24 года и уже через несколько лет развелась из-за разных взглядов на жизнь.

«Я была замужем в 24 года. Вышла за музыканта, барабанщика, который работал в нашем коллективе. Но мы прожили недолго — три или четыре года и все, наши пути разошлись. Когда встречались, все было хорошо, а в статусе супругов мы поняли, что мы разные. Может, не было такой любви, потому что мы и вместе работали. Я хотела одного, а он — другого. Мы не понимали друг друга. Поэтому он нашел свою судьбу, а меня нашла сама судьба», — поделилась Аурика в интервью Славе Демину.

Более того, еще в статусе замужней у артистки появился ухажер, который в первый же день знакомства сделал ей предложение. И речь идет о Владимире, который впоследствии таки стал официальным мужем. Аурика вспомнила, что хотя их роман закрутился в непростой период ее развода, но все же отношения переросли в крепкую семью. К сожалению, в 2005 году возлюбленный звезды умер в возрасте 45 лет от инсульта. У вдовы осталась от мужа дочь.

«Когда произошел взрыв на Чернобыле, то мой будущий муж приехал со своей сестрой в Черновцы. Приехали, потому что в нашем коллективе работал музруководителем Александр Тищенко, а сестра моего будущего мужа — его жена. Мы отработали концерт и потом праздновали у сестры Лиды. После этого Володя подвез меня домой и в тот же вечер сделал предложение. А я ему ответила, что замужем. А он сказал: „Ничего, разведешься и будем жить вместе“», — ошеломила звезда.

