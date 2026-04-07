Аурика Ротару впервые высказалась о смерти директора и его последнем дне в реанимации

Аурика Ротару и Игорь Лахин

Украинская певица Аурика Ротару впервые откровенно рассказала о смерти своего директора Игоря Лахина и вспомнила его последние дни в больнице.

Артистка призналась, что до последнего верила в чудо и лично наведывалась к нему в реанимацию. По ее словам, мужчина долгое время боролся с болезнью, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Как поделилась Ротару, последний раз она видела Лахина 7 марта — тогда он еще был в сознании, и они смогли пообщаться. Впрочем, уже на следующий день состояние резко ухудшилось: его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и больше он не приходил в сознание. Певица с болью вспоминает, что все прилагали много усилий для спасения, но, к сожалению, Игорь в возрасте 43 лет ушел из жизни.

«Я была у него 7 марта. Он был в реанимации, меня туда еще пускали. Я с ним пообщалась, посидела. Сказала, что приду 9 марта. И когда пришла, он в реанимации, его уже интубировали (введение специальной трубки через рот или нос в трахею — прим. ред.). Он уже спал: меня не видел, не слышал. И все. В таком состоянии он и умер. Я постоянно, каждый день была у него. Общалась с врачами. Мы пытались делать все. Но, к сожалению», — с грустью поделилась Аурика Ротару в комментарии blik.ua.

К слову, известно, что при жизни Игорь перенес четыре операции. Сначала мужчина в тяжелом состоянии находился под наблюдением врачей в медучреждении на Днепропетровщине. А через месяц его перевезли в Киев, где он провел последние дни жизни.

Прощание с Игорем Лахиным состоялось 17 марта в Киеве на Байковом кладбище. Организацией церемонии занималась сама артистка вместе с близкими покойного. Сейчас Ротару признается, что еще не готова думать о поиске нового директора, и добавляет, что это чрезвычайно сложная задача.

